Роберт Кабуков остава старши треньор на националите по биатлон

Роберт Кабуков остава старши треньор на националните биатлонисти, в близко време ще се утвърдят и неговите помощници. Волфганг Пихлер занапред ще консултира федерацията само при нужда и без обвързване с договор.

БФ биатлон отново формира няколко национални отбора. Във водения от Кабуков А отбор са Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. В Б състава старши треньор е Илиан Пенев с помощник Димчо Мицов и под тяхно ръководство ще се подготвят Валентина Димитрова, Никол Кленовска, Ирина Георгиева, Биляна Чавдарова, Десислава Минчева, Благой Тодев, Николай Николов, Веселин Белчински и Валентин Карабжаков. Третия национален състав със старши треньор Елена Дурчова тепърва се сформира от млади талантливи състезатели с хоризонт към по-далечното успешно бъдеще на българския биатлон.

Роберт Кабуков е роден в Сиктивкар, но от повече от четвърт век живее в Германия и като треньор е работил с националните отбори на Русия, Беларус, Украйна, Казахстан, както и с немски клубни тимове, а през отминалия сезон изведе българския биатлон до бронз и още две класирания в Топ 10 на Олимпиадата в Милано Кортина.

Националите от А отбора стартират подготовката си за новия сезон на 12 май в Троян, а Б съставът започва с тренировъчен лагер от 25 май в Сапарева баня.