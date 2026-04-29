Атанас Фурнаджиев: Тренираме в условия, които са далеч водещите нации в света

Президентът на БФ по биатлон изрази съжаление, че българските състезатели на практика не могат да разчитат на нормална подготовка в страната, тъй като липсва необходимата база.

Докато имаме правителства за по няколко месеца много трудно можем да очакваме някой да ни обърне внимание, защото няма последователност и предвидимост в действията на министъра. Сега се надявам да имаме едно стабилно правителство и да имаме един предвидим партньор, с който да работим. Тези надежди изрази президентът на БФ по биатлон Атанас Фурнаджиев.

„Пуснали сме писмо до сегашния министър (б.а. Димитър Илиев) и до съветника на министър-председателя - Димитър Бербатов, от какво има нужда федерацията и се надяваме новият министър, който дойде, да обърне внимание и да помогне. Иначе министър Илиев подпомогна частично, с около 15 процента от това, което поискахме“, каза Фурнаджиев.

Той е оптимист, че България може да организира и състезания от Световната купа, но за това е необходима промяна в закона за горите заради специфични изисквания на Международния съюз по биатлон, както и сериозни инвестиции.

„Най-близо до това е базата в Банско. Но има нужда от сериозни инвестиции, за да можем да домакинстваме на Световна купа. Трябва да се изгради една сграда, която да бъде пресцентър за журналистите, в нея да се събират и ваксмайстори и треньори. Не е голяма, даже може да не е от бетон, а от дърво, но трябва да се направи, защото това е задължително изискване на Международния съюз по биатлон. Проблемът е, че трябва да се промени законът за горите, в който има член, който забранява подобно строителство в планината. Подобен е проблемът и на Витоша. Но смятам, че ако се направят необходимите промени и изпълним условията, кандидатствайки, имаме голям шанс да спечелим домакинство на Световна купа“, добави Фурнаджиев.

Той изрази съжаление, че българските състезатели на практика не могат да разчитат на нормална подготовка в страната, тъй като липсва необходимата база.

„Тренираме в условия, които са далеч от това, което имат водещите нации в света. Но все пак успяваме да се доближим до тях като резултати“, заяви президентът на БФБиатлон.

Роберт Кабуков остава старши треньор на националния отбор, който е разделен на две селекции, започващи подготовка за новата кампания през май. В състава остава и 39-годишният Владимир Илиев, световен вицешампион в индивидуални старт на 20 километра от Йостерсунд 2019.

