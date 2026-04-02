Лора Христова ще бъде наградена с почетен медал на НСА

Национална спортна академия „Васил Левски“ ще отбележи 130 години от първите съвременни олимпийски игри и участието на България в тях.

Лора Христова
Снимка: Startphoto.bg
Олимпийската медалистка Лора Христова ще бъде наградена с почетен медал на Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски“ за блестящото си представяне на Игрите в Милано-Кортина.

Това ще се случи на 06.04.2026 г. от 10.00 часа в НСА, където ще се проведе конференция под надслов „130 години от първите съвременни олимпийски игри и участието на България в тях“. Форумът ще отбележи знаковата годишнина от олимпийския дебют на България на Игрите в Атина - 1896 г., където страната ни е сред 14-те държави участнички, възродили древните олимпийски игри по идея на барон Пиер дьо Кубертен.

Програмата на конференцията включва официална част (от 10.00 до 11.00 ч., Заседателна зала) и сесия с презентации и доклади (от 11.30 ч., Образователен и олимпийски център).

Биатлонистката, която е студентка в спортната академия, ще получи отличието от ректора проф. Красимир Петков.

#Национална спортна академия "Васил Левски" #Лора Христова

