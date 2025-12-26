Българската връзка: Мони Николов и Пламен Константинов изведоха Локомотив Новосибирск до финала

Отборът на Локомотив Новосибирск, воден от българския треньор Пламен Константинов, се класира за финала за Суперкупата на Русия по волейбол. Тимът направи силен обрат и победи Динамо Москва с 3:1 гейма.

Българският национал Симеон Николов изигра добър мач и допринесе с 9 точки за успеха. Най-резултатен в срещата беше неговият съотборник Иля Казаченков с 28 точки. За Динамо най-много точки реализира Максим Сапожков – 26.

На финала Локомотив ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал между Зенит Санкт Петербург и Зенит Казан.