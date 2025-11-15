Сърбия получи отсрочка от санкциите срещу НИС

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърбия е получила тримесечна отсрочка от санкциите, наложени от САЩ, на нейната нефтопреработвателна компания НИС, съобщи Ройтерс.

Решението е важно, тъй като санкциите заплашваха доставките на горива в страната на прага на зимата.

НИС е 56 процента собственост на руските компании "Газпром" и "Газпром Нефт" и като такава попадна под ударите на американските санкции, които влязоха в сила на 8 октомври.

По-разо тази седмица "Газпром" и "Газпром Нефт" изпратиха искане до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, в което заявиха готовност да преотстъпят контрола над компанията на трета страна.

