Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Протест срещу жестокостта над животни във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След София и във Варна тази сутрин се проведе протест срещу жестокостта над животни. Варненци настояха за законови промени, с които да се прекратят случаите на убийства на животни като този с кучето Мая от преди дни.

Десетки хора се събраха на площад "Независимост" в града. Те настояха за по-ефективна работа на зоополицията в рамките на МВР, за ефективни доказателства за насилие срещу животни и по този начин всички насилници да могат да получават и ефективни присъди в съда.

"Тук съм, защото съм против насилието над животни, против насилието над хора. Човек, който може да извърши такова нещо е човек, който е вреден за обществото. Вреден, колкото е един убиец на човека."

"По-строги наказателни мерки биха допринесли, но не е само до наказания. Според мен самата култура на отношение към животните трябва да се подобри в България.

Вижте прякото включване на Петко Петков.

#жестокост към животните #Варна #протест

