"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Искането - уволнение за д-р Ненад Цоневски

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Протест срещу насилието над животни се провежда пред ВМА.

Организират го "Приятели на Мечо" и "Невидими животни".

Повод за недоволството е прегазването на кучето Мая в София.

Протестиращите искат "Справедливост за Мая".

Настояват ВМА да уволни доктор Ненад Цоневски, който беше заснет да минава с автомобил през кучето пред гараж в квартал "Разсадника".

снимки: БГНЕС

Цоневски е с обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно.

Грозят го от 1 до 5 години затвор.

Цоневски е на свобода срещу гаранция от 5 000 лева.

