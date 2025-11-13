"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)

Протест срещу насилието над животни се провежда пред ВМА.

Организират го "Приятели на Мечо" и "Невидими животни".

Повод за недоволството е прегазването на кучето Мая в София.

Протестиращите искат "Справедливост за Мая".

Настояват ВМА да уволни доктор Ненад Цоневски, който беше заснет да минава с автомобил през кучето пред гараж в квартал "Разсадника".

снимки: БГНЕС

Цоневски е с обвинение за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно.

Грозят го от 1 до 5 години затвор.

Цоневски е на свобода срещу гаранция от 5 000 лева.