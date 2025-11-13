БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева

от Елена Николова
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Предявени са му обвинения

прокуратурата образува досъдебно производство случая убитото куче мая
Мъжът, който прегази куче в столичния квартал "Разсадника", се е явил тази сутрин в Трето районно управление с адвокат, където са му предявени обвинения.

Той е с наложена парична гаранция от 5 хиляди лева.

Това съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният шофьор д-р Ненад Цоневски е напуснал пределите на страната.

Във вторник от ВМА, където мъжът е бил специализант, съобщиха, че той е отстранен от длъжност.

Преди това Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

#лекар-специализант #кучето Мая #ВМА #прегазено куче

