Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено. Това стана ясно на брифинг на Софийската районна прокуратура по случая с прегазеното куче. На брифинга стана ясно, че четириногото е било чипирано с името Роксана.

„В рамките на досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства, разпитани са свидетели, назначена е видеотехническа експертиза, като доказателствата до момента ни водят към извода за наличие на умисъл от страна на извършителя. Поради това същият е привлечен като обвиняем за умишлено проявена жестокост към гръбначно животно - кучето порода хъски, в резултат, на което е настъпило тежко увреждане“, обясни Николай Николаев от СГП.

По случая е назначена и ветеринарномедицинска експертиза, която е ключава обясниха от прокуратурата.

Вчера прокуратурата образува досъдебно производство по случая с прегазено куче в кв. "Разсадника". Производството е за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и незабавно е образувал досъдебно производство. Предстои да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклипа с прегазването, както и да се назначи ветеринарна експертиза.

Междувременно мъжът, който е бил зад волана, се е изнесъл от сградата, пред която беше прегазено кучето.