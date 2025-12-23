Празници без пиротехника: Фойерверките и пиратките причиняват стрес на животните

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
У нас
Природозащитни организации отново призовават да се погрижим за комфорта както на домашните, така и на дивите животни

празници без пиротехника фойерверките пиратките причиняват стрес животните
За опасността от фойерверките и пиратките предупреждават и тази година природозащитни организации. Те отправят призив за коледни и новогодишни празненства без пиротехника, която може да причини стрес на животните, но и на хората.

Фойерверките и пиратките могат да носят празнично настроение, но внезапните трясъци и ярките светкавици могат да предизвикат силен страх и тревожност у хора и животни, написаха от фондация "Четири лапи" във Фейсбук.

"Новогодишната нощ е една от най-стресиращите нощи в годината за опашатковците, като много от тях изпитват признаци на тревожност като треперене и криене, а често се стига и до опит за бягство", посочват от "Четири лапи" и допълват, че пиротехниката причинява стрес и на дивите животни, замърсява околната среда.

"Празниците наближават! Нека ги празнуваме с мисъл за заобикалящия ни свят", призоваха и от природозащитната организация "Зелени Балкани". Те припомниха за случая със загинали и ранени птици край Копривщица, за които се смята, че са били жертва на стрес вследствие на пиротехнически изделия.

