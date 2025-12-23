Празници без пиротехника: Фойерверките и пиратките причиняват стрес на животните

За опасността от фойерверките и пиратките предупреждават и тази година природозащитни организации. Те отправят призив за коледни и новогодишни празненства без пиротехника, която може да причини стрес на животните, но и на хората.

Фойерверките и пиратките могат да носят празнично настроение, но внезапните трясъци и ярките светкавици могат да предизвикат силен страх и тревожност у хора и животни, написаха от фондация "Четири лапи" във Фейсбук.

"Новогодишната нощ е една от най-стресиращите нощи в годината за опашатковците, като много от тях изпитват признаци на тревожност като треперене и криене, а често се стига и до опит за бягство", посочват от "Четири лапи" и допълват, че пиротехниката причинява стрес и на дивите животни, замърсява околната среда.