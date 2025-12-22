Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста

Заради повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи Софийският районен съд остави в ареста 29-годишен мъж, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Доказателствата до момента сочат, че на 10 декември вечерта на Централните софийски гробища обвиняемият е унищожил и повредил надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.