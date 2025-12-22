БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
оставиха ареста мъж унищожаване 215 надгробни плочи централните софийски гробища
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Заради повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи Софийският районен съд остави в ареста 29-годишен мъж, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Доказателствата до момента сочат, че на 10 декември вечерта на Централните софийски гробища обвиняемият е унищожил и повредил надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
3
Павлина Филипова в предаването "Зала на славата"
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
4
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
5
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
6
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Сигурност и правосъдие

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни? Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?
Чете се за: 02:22 мин.
КС образува дело за референдум за еврото КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците
Чете се за: 01:50 мин.
Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни Начало на процеса срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев за убийства на животни
Чете се за: 00:37 мин.
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ