Разследват масов вандалски акт на Централните софийски гробища

Масов вандалски акт на Централните софийски гробища.

През нощта са изпочупени около 150 паметни плочи на гробове, като толкова масов погром тук не е запомнен.

Случаят се разследва от 2-ро РПУ, засега задържани няма.

Сигналът за изпочупените през нощта паметни плочи бил подаден в 8.44 ч. тази сутрин към 2-ро РПУ от служители на гробищния парк.

Най-големи са пораженията в най-новата част на Централните гробища.

Предполага се, че мраморните плочи са били блъскани от няколко души и падайки на земята са се чупели. Най-вероятно са потрошени между 130 и 150 плочи.

"Незабавно са изпратени служители от 2-ро РПУ, които към настоящия момент все още продължават с извършването на огледа. Продължаваме с установяването на общия брой увредени каменни плочи, тъй като все още не е изяснен с точност, също така нанесените материални щети", заяви Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

От полицията издирват и роднини на починалите, чиито гробове са осквернени. Такива масови погроми хората тук не помнят.

"Такива размери не е имало. По този начин се осквернява паметта на нашите предци и не е редно да допускаме ние, хората, които работим тук, да се случва това нещо. Собствениците едва ли знаят какво се случва с гробните им места", коментира Елизабет Кръстева, работи на Централни гробища.

Тя настоява за по-добра охрана на гробищата.

"Гробищният парк се охранява от общинска охранителна фирма "Егида", допълни Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ. БНТ" Тоест те имат грижа да следят за реда? "Точно така. Ние от районното управление нямаме грижа за охраната на Гробищния парк", каза още Дими Иванов, н-к Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

Охранителите от "Егида" казаха за "По света и у нас", че провеждат собствено разследване сред служителите си. Все още не са установени извършителите, добавиха пък от полицията, не е ясна и причината за агресията.