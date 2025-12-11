Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора

Осъденият за наркотрафик и поръчково убийство сръбски мафиотски бос Сретен Йосич е освободен от затвора в Белград два месеца предсрочно. Апелативния съд в Сърбия е постановил условното предсрочно освобождаване на Йоца Амстердам, известен още като Краля на кокаина.

Той бе арестуван през 2009 година по подозрение за участие в убийството на хърватския журналист Иво Пуканич, но беше оправдан. Влезе в затвора за 15 години за подбудителството на друго убийство - това на Горан Марянович – Гокси Бомбаш, извършено през 1995 г.

Апелативните съдии в Белград постановяват 63 годишния Сретен Йосич да бъде под наблюдение до края на февруари 2026 г., когато изтича присъдата му, като условието е в този период той да не извършва престъпления.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

Трудно е да влезем в главата на Йосич и да знаем какво би направил, на кого би си отмъстил, дали може да си позволи да прави това, което правеше едно време. Самият факт, че сръбският съд го е оставил почти до края на присъдата му е показателен, че се смята за криминален авторитет, който е свързан с много рискове, включително за Сърбия, но и за България, както доста сме коментирали.

Голяма част от крими историята на Сретен Йосич е свързана именно с България.

През 80-те години той бяга от Сърбия в Амстердам, където живее близо десетилетие. Там изгражда мащабна мрежа за наркотрафик, а името му започва да се свързва с насилие, корупция и връзки с балканската мафия.

През 90-те години, когато вече е издирван от властите в Нидерландия Сретен Йосич пребивава предимно в България с паспорт под чуждо име. В този период апелативният съд в Амстердам осъжда Йосич задочно за стрелба по полицай.

Издирван е за убийства и от Сърбия.

През 2001-а година е издадена Червена бюлетина на Интерпол за задържането му.

Има данни, че за местоположението му в България свидетелстват Душан Спосоевич и Милорад Улемек, осъдени за убийството на сръбския премиер Зоран Джинджич.

Задържан е у нас при акция на антимафиотите от МВР през 2002 година.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

Това, което всички припомнят, че на практика Борисов като главен секретар през 2002-ра го предава. След като бива задържан, той се издирва с Червена бюлетина. След като е задържан бива предаден на Холандските, сега Нидерландски власти.

Лежи в затвора Вухт край Амстердам до март 2006-та когато е екстрадиран в Сърбия и няколко години по-късно е изправен на съд за две убийства.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

Пред съда Йосич твърди, че той се ползва от протекции на българските служби, което Борисов отрича. Доколкото си спомням имаше вътрешно разследване доколко е вярно е това.

В началото на 2009-та година проверка в Националното разузнаване установява, че твърденията на Йосич не отговарят на истината.

Тогава не бяха открити данни и други служби да са осигурявали чадър на наркобоса.

След като Йосич е арестуван у нас през 2002 година и предаден на Нидерландия, Бойко Борисов започва да се движи постоянно със засилена охрана.