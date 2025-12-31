Варна посреща новата година с 4-минутна заря на площада

Варна вече празнува на площад "Независимост". Градът ще влезе в новата година с много и хубава музика и 4-минутна заря в началото на 2026-а. Празничната програма започна още в 22.00 ч. с участието на Виктория Георгиева и рок бандата БТР.

В полунощ на сцената ще бъде традиционният музикален домакин на новогодишните купони в града – ансамбъл "Варна". След българското хоро варненци ще посрещнат световноизвестната певица Ищар и The Gypsies and Jimi Sissoko. Именно от Варна тя започва международното си турне, с което отбелязва 30 години на музикалната сцена. Програмата, която ще продължи до 2.00 часа, включва още микс от най-добрите хитове на 90-те и гостуване на Романос Колитос.

За всички, които искат да се присъединят към градското празнуване на площада, Община Варна осигурява автобуси по осем от най-използваните линии - 7, 31, 17, 12, 22 и 148 и тролейбусите 82 и 83. Те ще са безплатни за времето от 22.00 часа на 31 декември до 3.00 часа на 1 януари.

За тези, които предпочитат да пътуват с личните си коли, синята и зелената зона във Варна няма да работят до 4 януари включително. Но "паякът" ще работи през всички празнични и почивни дни, така че предупреждението е да се спазват правилата за спиране и паркиране.

И още едно напомняне - носете пари в брой, защото всички останали начини на разплащане няма да работят в първите часове на новата година.