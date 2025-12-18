БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха мъж за вандалския акт на Централни софийски гробища

Повдигнати са му обвинения за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември 2025 г. около 20.30 ч. на Централни софийски гробища, обвиняемият е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

НА ЖИВО: Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс
НА ЖИВО: Депутатите приеха окончателни промените в Семейния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Политика
И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство И МЕЧ не виждат възможност да се сформира работещо правителство
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
"Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент "Алианс за права и свободи": Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
Чете се за: 01:57 мин.
Борба
