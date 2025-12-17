Ливански съдия пристигна в България, за да разпита задържания за смъртоносните експлозии в Бейрут

Ливанският съдия Тарек Битар пристигна в България, за да разпита собственика на кораба, свързан със смъртоносните експлозии на пристанището в Бейрут през 2020 г., предаде Франс прес, позовавайки се на ливанските власти.

На 10 декември българският съд отказа да екстрадира 48-годишния Игор Гречушкин с двойно руско и кипърско гражданство заради недостатъчно гаранции от Ливан, че няма да бъде осъден на смърт.

Гречушкин е идентифициран от ливанските власти като собственик на кораба „Росус“, който е транспортирал 2750 тона амониев нитрат, конфискуван и разтоварен в склад на пристанището на Бейрут шест години преди експлозията, при която загинаха около 220 души, над 6500 бяха ранени, а няколко района на ливанската столица бяха разрушени.

Собственикът на кораба бе арестуван на летището в София въз основа на издадена червена бюлетина от Интерпол. Той е обвинен от ливанските правосъдни власти за „внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, и деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб“, съобщи в изявление българската прокуратура.

„Битар замина за София в сряда“ и е планирано да разпита Гречушкин в четвъртък, съобщи пред АФП представител на ливанските правосъдни власти.

Те се надяват да получат информация за транспорта на амониевия нитрат и по-специално кой го е поръчал. Освен това ливанският съдия иска да научи дали Бейрут е бил крайната дестинация на плавателния съд.

До момента се знае, че „Росус“ е потеглил от черноморското грузинско пристанище Батуми с амониевия нитрат, предназначени за компания за експлозиви в Мозамбик. Корабът е направил непланирано отклонение и е спрял в Бейрут на 19 ноември 2013 г., съобщи ливанската Национална новинарска агенция.

През октомври 2014 г. амониевият нитрат е бил преместен в склад на пристанището, в който се държат конфискувани материали. Химикалът е останал там до момента на експлозията, докато „Росус“ така и не напуска пристанището и потъва там през февруари 2018 г., показват официални ливански документи.

Над 20 души, повечето от тях служители на пристанището и митниците, бяха задържани след експлозията, която се смята за една от най-големите неядрени експлозии, регистрирани някога. Заповед за арест бе издадена и за капитана на кораба Борис Прокошев.