Задържаният директор на 138-о училище е уволнен, започват проверки на камерите в софийските училища

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Какво е мнението на учители и родители за скандала със скритите камери в тоалетните

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Предстои да бъде назначен временен директор в столичното 138-о училище. Досегашният ръководител на учебното заведение Алкесандър Евтимов беше задържан, а по-късно уволнен заради скандала с поставените скрити камери в тоалетните на училището.

Столична община ще изиска от всички образователни институции информация за поставянето на вътрешните камери. Това заяви за БНТ ръководителят на дирекция "Образование" Десислава Желязкова. Преподаватели и родители настояват да се разбере цялата истина по случая. Срещу уволнения директор са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Десислава Желязкова, която е директор на Дирекция "Образование" към Столична община: "Това, което Столична община има като ангажимент е видеонаблюдението от външната страна на сградата, което е с цел сигурност. Вътре в сградата директорите имат оперативна самостоятелност. Могат да разполагат камери съответно на местата, които са позволени за това. Санитарните помещения със сигурност не са. Това е много пъти казвано, че в санитарни помещения, поради каквато и да е причина, не могат да бъдат поставени камери. Това е изключително груба намеса в личното пространство на учениците, на учителите. Това, което се надяваме е да се успокои ситуацията, да има нормален учебен процес. Много е важно това за всички. И също така, това, което ще поискаме от всички образователни институции е точките на вътрешните камери, които са поставени, както и фирмите, които ги поддържат, за да имаме тази информация, надяваме се, без да има следващи подобни случаи."

Учителите настояват да научат истината - кой е поставил камерите.

Красимира Мегданска, учител по математика в 138-о училище: "Да, абсолютно е нова тази информация. Аз също лично съм ползвала някои от тези тоалетни, като учител в съответното училище. Като цяло мога да кажа, че съм наблюдателен човек. Не съм забелязала да има такива устройства. Още повече, че в моя дом имаме камери. Знам как изглеждат. Най-малкото имам някаква техническа грамотност. Имам и колеги, които повече разбират от скрити камери. Те също твърдят, няколко от тях, че не са забелязали да има. Аз искам да разберем истината. Дали наистина той е извършителя на това действие. Още повече, според мен, сам човек не може да го направи. Най-малкото трябва да има съучастници. Тоест искам да се разбере цялата истина каква е. Защото тук става въпрос за нещо много неприятно. Толкова ученици най-вече има в това училище, които ние трябва да защитим тяхната безопасност, сигурност. И да гарантираме, че училището е една защитена зона за тях. Така че, според мен, трябва много добре да се разнищи случаят. Дали наистина директорът е извършителя. Някой се опитва да го злепостави ли? Каква е точно истината? И всички искаме да разберем истината."

Учителката по математика сподели, че работи от около година в училището и отношението на директора към учителския колектив по думите ѝ е било добро.

"Той винаги се е грижил за нас, като колектив. И на тимбилдинги ни е водил, тържества ни е организирал, подаръци за всеки повод. Бил е изключително добър. Нито веднъж не съм го видяла да повиши тон и да каже лоша дума, за който и да било. Така, че до този момент като отношение аз нищо лошо не съм видяла от него."

Родители споделят притесненията си.

Виктория Павлова, родител на дете: "Официално разбрах от медиите. Иначе е имало слухове, но да кажем - нищо потвърдено. По-скоро аз съм търсила връзка, отколкото да е получена някаква официална информация от училището. Аз си обяснявам ситуацията до някъде с проблеми като цяло в системата. Ако трябва да съм честна, за мен това е просто един инцидент, който избухна. Но това не е прецедент. Сигурна съм, че има и други неща, може би не толкова скандални, които просто минават между другото. За мен това е проблем с обществото, ако трябва да съм честна, защото на такива кадри не може да има хора, които нямат авторитет, компетенции и приоритети, свързани с образование и деца. Защото тук, според мен, това е прекъсната тази връзка. Общо взето всеки, много хора на обществени позиции, ръководни, се водят повече от личния, материалния или властовия интерес, а не толкова от интереса на това, за което отговарят. И това е в болници, това е в съдебната система, това е в управлението. И ние го виждаме ежедневно. И това, че тук просто избухна този скандал, е някаква светлинка, за да ни покаже, че проблемът е много по-дълбок и трябва да се търси решение, в което обществото да не е средство на едни хора да изпълват личните си интереси."

#тоалетни #скрити камери #задържан директор #138-о училище

