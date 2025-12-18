Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Венецуела поиска Съветът за сигурност на ООН да се събере на извънредно заседание заради, по думите на Каракас, американската агресия.

Дипломат от Обединените нации заяви, че заседанието може да бъде проведено идния вторник. Американският президент Доналд Тръмп наложи блокада на всички санкционирани петролни танкери, плаващи от и към Венецуела. В резултат на това цените на петрола на глобалния пазар се повишиха.

Междувременно американската армия съобщи, че е извършила пореден удар по лодка на предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан. При операцията са загинали четирима души на борда на лодката.