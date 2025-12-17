Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация

Нова ескалация между Съединените щати и Венецуела - Доналд Тръмп обяви правителството в Каракас за терористична организация. Той нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери. Николас Мадуро обвини американския лидер, че се опитва да изземе венецуелския петрол и да го свали от власт. Не закъсня и реакцията на световните пазари - цената на черното злато се покачи с около 1%.

Доналд Тръмп срещу Николас Мадуро - епизод пореден. Натискът от американска страна продължава да се засилва, а експерти се питат - задава ли се война, след като преди дни Тръмп не изключи скоро да бъдат извършени удари по суша във Венецуела.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Венецуела е напълно обкръжена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде несравним. Заради кражбата на нашите активи и много други причини, включително тероризъм, контрабанда на наркотици и трафик на хора, венецуелският режим е определен като чуждестранна терористична организация. Ето защо днес нареждам пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и излизащи от Венецуела."

В момента около 30 от 90-те танкера на Каракас са санкционирани, но не става ясно дали решението на Тръмп се отнася за всички, плаващи под венецуелски флаг, нито как точно ще бъде осъществена блокадата.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Николас Мадуро отхвърли всички обвинения на американския президент и допълни, че Вашингтон прави опит да смаже венецуелската икономика и да го свали от власт. Съединените щати не признават режима на Мадуро, който е на власт от 2013 година.

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Обръщам се към гражданите на Съединените щати с истината, а тя е очевидна: империалисти и крайнодесни се опитват да колонизират Венецуела, да отнемат нашето богатство - петрол, газ, злато, алуминий и други метали. Ще отбраняваме родината си и мирът ще възтържествува. Ще повторя отново: да не проливаме кръв за петрол, да не водим войни за петрол."

В типичния си стил венецуелският президент отново заложи на музиката и представи рок версия на песен, в която са използвани репликите "Да на мира, не на войната" от негова реч.

Ескалацията между Вашингтон и Каракас започна със серия американски удари срещу венецуелски лодки, за които се твърди, че са на наркотрафиканти. Убити са най-малко 90 души. Преди седмица американски военни превзеха венецуелски петролен танкер.

Майкъл Шифтър, професор в университета Джорджтаун: "Това е радикална промяна на курса. Обикновено грижата за залавяне на подобни плавателни съдове е на бреговата охрана, те се занимават с наркотрафикантите и задържат хората. Те са третирани като престъпници, не като терористи. Това, което администрацията на Тръмп прави, е безпрецедентно."

Съединените щати засилиха военното си присъствие в Карибско море, северно от Венецуела. В рамките на обявената от военния министър Пийт Хегсет операция "Южно копие", там са дислоцирани хиляди военнослужещи и самолетоносачът "Джералд Форд" - най-големия в света. Конгресмен от Демократическата партия обвини Доналд Тръмп, че въвлича страната във война.

Хоакин Кастро, конгресмен от Демократическата партия: "Морска блокада безспорно е акт на война. Война, която Конгресът не е одобрявал и която американските граждани не искат."

Това е най-засиленото военно присъствие на Съединените щати в Карибския басейн от края на Студената война. За последно американски кораби и военни са изпращани в региона през 1989 година, когато Вашингтон отстрани от власт панамския президент Мануел Нориега.