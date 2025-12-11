БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край Венецуела

По света
Операцията е голяма ескалация в натиска на Вашингтон над правителството на Николас Мадуро

Снимка: БТА
Официален Каракас заклейми като "пиратски акт" превземането на петролен танкер от американски сили край бреговете на Венецуела.

Операцията е голяма ескалация в натиска на Вашингтон над правителството на Николас Мадуро.

В коментар по темата от Осло нобеловата лауреатка за мир Мария Корина Мачадо заяви, че режимът на Мадуро използва държавните ресурси, за да потиска своя народ. След военната операция цената на петрола тръгна за кратко нагоре, но впоследствие се стабилизира.

Според Вашингтон танкерът "Скипър" е под американски санкции от 2022 година за транспортиране на суров петрол от Венецуела и Иран с цел финансиране на Хизбула и революционните гвардейци на Иран.

Акцията срещу "Скипър" е осъществена с два хеликоптера от командоси от бреговата охрана, морската пехота и специалните части. Машините са излетели от самолетоносача Джералд Форд, който от миналия месец е в Карибско море.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега. Случват се и други неща. Ще видите по-късно".

Тръмп допълни, че Съединените щати ще запазят петролния товар. Плененият танкер e плавал под фалшив флаг на Гвиана, обяви южноамериканската държава.

Според компанията "Вангард Тек" корабът е излъчвал лъжлив сигнал за своето местоположение. Белият дом обмисля и други подобни операции.

Под риск от американски наказателни мерки са 30 санкционирани кораба във Венецуела.

От Осло Нобеловият лауреат за мир и опозиционен венецуелски лидер Мария Корина Мачадо определи като необходима стъпка прекъсването на финансирането на нелегални действия на режима в Каракас.

Мария Корина Мачадо, Нобелов лауреат за мир: "Те използват тези ресурси за да подтискат и преследват хора, да купуват оръжие, да проникват в армията или определени движения, да плащат за престъпления и да държат нашите приятели и колеги в затвора".

Каракас нарече Съединените щати "убийци, крадци и пирати". В телефонен разговор руският президент Путин е уверил венецуелския лидер Мадуро в подкрепата на Москва пред нарастващия външен натиск, съобщи Кремъл.

От септември Вашингтон осъществи поне 22 удара с 80 жертви срещу лодки заради предполагаем наркотрафик и засили военното си присъствие край бреговете на Венецуела.

Миналият месец Тръмп каза, че не планира война срещу Венецуела, но изтъкна, че дните на Мадуро начело на страната са преброени.

