ИЗВЕСТИЯ

Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

Ескалация по оста САЩ - Венецуела: Американската брегова охрана задържа петролен танкер

Христо Ценов
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Товарният кораб е превозвал петрол

сащ задържаха венецуелски танкер каракас
Снимка: БТА
Американската брегова охрана задържа танкер край брега на Венецуела в операция с 2 хеликоптера. Това е най-острата ескалация между Вашингтон и Каракас досега. Товарният кораб е превозвал петрол.

На фона на нарастващата ескалация между Вашингтон и Каракас венецуелският президент Николас Мадуро се обърна към американците с популярна песен. Посланието му беше за мир. Цените на петрола вече се повишиха с малко след новината за задържания танкер поради опасения за доставките в краткосрочен план. Анализатори на пазара коментират, че ескалацията ще попречи на венецуелските износители. Американският президент се изказа пред журналисти за акцията на бреговата охрана.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Що се отнася до петрола на борда на танкера, какво ще правите с него?

Ами предполагам, че ще го задържим."

Това е първата акция срещу петролен танкер, откакто Вашингтон засили военното си присъствие в Карибите и нареди десетки удари по лодки на предполагаеми венецуелски наркотрафиканти. Според Вашингтон заловеният танкер е превозвал ирански и венецуелски петрол в нарушение на санкциите. В момента на задържането от американската брегова охрана е плавал под гвиански флаг, но не е регистриран в страната. Смята се, че е подавал фалшиви данни за локацията. В отговор, правителството на Венецуела каза, че в основата на американската агресия се крият венецуелските природни ресурси и обвини Вашингтон в "пиратство".

Николас Мадуро, президент на Венецуела: "Ние казваме "Не" на намесата и "Не" на плановете за дестабилизация и смяна на режима в нашата страна. Американското правителство трябва да се фокусира върху управлението на собствената си държава."

Президентът Мадуро критикува и Нобеловия комитет за наградата на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Тя се появи днес в Осло да вземе отличието. Мачадо напусна Венецуела на лодка, след като ѝ беше наложена забрана за пътуване, след което се качи на частен самолет за Норвегия от карибския остров Кюрасо. Много привърженици я посрещнаха радостно докато скандираха "Свобода!"

Диана Луна, привърженик: "Тя е знак, че венецуелската кауза е жива и начин да се окаже натиск върху венецуелското правителство, така че да има смяна."

От Осло Мачадо обеща да се върне във Венецуела, за да сложи край на диктатурата.

#САЩ #танкер #Венецуела

