Мария Корина Мачадо се появи в Осло след месеци в укритие

Христо Ценов от Христо Ценов
Латинска Америка
Последният път, в който е видяна е бил на протест през януари

Мария Корина Мачадо се появи в Осло след месеци в укритие
Венецуелската опозиционна лидерка и носителка на нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо се показа в Осло след месеци на укриване.

Тя пътува тайно, въпреки забраната за напускане на страната и се укрива, след като Николас Мадуро спечели президентските избори във Венецуела. Последният път, в който е видяна е бил на протест през януари. Мачадо помаха на привърженици от хотелската си стая в Осло, след което излезе и ги поздрави лично. Вчера дъщеря ѝ прие наградата от нейно име.

Нобеловият комитет награди Мачадо за борбата ѝ против диктатурата във Венецуела. Активистката не е виждала децата си от повече от година.

