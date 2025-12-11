БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СДВР: Опит за провокации е бил овладян

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Полицията е идентифицирала повечето участници и разполага с видеоматериали за последващи действия

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отново имаше опит на млади момчета с маски да стигнат до офиса на ДПС на улица „Врабча“, но полицията изгради плътен кордон около паметника на Левски в София. Макар че бяха хвърлени няколко бомбички и беше запален един контейнер с боклук, не се стигна до безредици.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: „Към настоящия момент овладяваме ситуация, при която наши полицейски служители охраняват около 50–60 лица, които отново проявяват агресия спрямо тях. Има подпалена кофа за боклук. Действието се развива в близост до улица ‘Врабча’, до централата на ДПС. Това не е част от протеста — това са хора, които искам ясно да разграничим от мирния протест.

Към настоящия момент сме установили по-голямата група от тях, а като наши оперативни действия и предвид очакванията ни за развитие на ситуацията — в подходите към протеста задържахме около 40 човека. Те са немалка част от тези, които останаха впоследствие и се опитаха да ни създават проблеми. Нашата работа продължава и утре. Имаме прекрасни видеоматериали за всички тях, така че ще бъдат задържани.“

#Любомир Николов #СДВР #протест

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
2
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
3
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
5
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
6
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: У нас

Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК
Чете се за: 02:02 мин.
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:57 мин.
Протестът в София през репортерския поглед на БНТ Протестът в София през репортерския поглед на БНТ
Чете се за: 02:55 мин.
Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие
Чете се за: 05:02 мин.
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството След масовия протест: Спокойно утро пред парламента, останаха само плакати и символи на недоволството
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
СДВР: Опит за провокации е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ