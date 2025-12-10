БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Българи, юнаци!": В Лондон изразиха подкрепа за протестиращите в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Те поискаха край на корупционния модел на управление на Делян Пеевски и Бойко Борисов

Спонтанно организиран в социалните мрежи протест събра десетки българи на емблематичния площад Трафалгар в британската столица.

Протестиращите поискаха край на корупционния модел на управление на Делян Пеевски и Бойко Борисов, за да може България да бъде нормална държава, в която те да могат да се завърнат.

С възгласи "Българи, юнаци!" те изразиха подкрепа за протестиращите в България.

"Искам да съм в България, да съм със семейството и приятелите ми, но заради това правителство съм вече почти 9 години в Англия. И нещата не отиват на по-добре. Смятам, че е хубаво да изразим гражданския си глас. Въпреки че не можем да бъдем в България, го правим тук".

- На какво се надяваш?

"По-добра политика, по-добри закони за българите. Всичко по-добро за България".

"Това, което ни доведе на протеста, е завладяната държава и нуждата да си върнем държавата. Не на мафията, не на кражбите, не на липсата на правосъдие. Искаме да станем нормална европейска държава".

#Лондон #антиправителствен протест #подкрепа #протест

