След протеста в София - напрежение по улиците на града

Мащабни протести срещу властта. В столицата демонстрацията се проведе в Триъгълника на властта и пред БНБ с основно искане оставка на правителството.

Над 30 души са задържани, като в някои от тях са намерени нож, бокс и бомбички, съобщиха от СДВР за БНТ.

В 21.20 часа протестът официално приключи.

По-голяма част от протестиращите се разотидоха. Част от тях блокираха за кратко движението на Орлов мост. Всеки момент се очаква и брифинг на столичната полиция.

Отново се появиха група маскирани младежи в центъра на София. Те се отправиха към "Орлов мост", а след това и към централата на ДПС.

Не успяха да стигнат дотам заради плътния полицейски кордон. Проехтяха бомбички и имаше отново запелени контейнери.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова