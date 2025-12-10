БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс...
Чете се за: 00:32 мин.
Призиви "Оставка" и в други градове от страната...
Чете се за: 07:00 мин.
НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
сащ удължиха лиценза продажба чуждестранни активи лукойл
Слушай новината

Американското министерство на финансите удължи до 17 януари лиценза за операции по продажба на чуждестранните активи на санкционираната руска компания "Лукойл".

Досегашният лиценз изтичаше на 13 декември. Той разрешава операции, свързани с преговори за "продажба, отчуждение или предаване на собствеността на "Лукойл Интернешънъл" и нейните активи. Забранява се прехвърлянето на всякакви средства на лица в Руската федерация или на руски сметки. Чуждестранните активи на "Лукойл" се оценяват на 22 милиарда долара. Сред потенциалните купувачи, изразили интерес, са американският инвестиционен фонд "Карлайл груп" и енергийният гигант "Шеврон".

Американският лиценз за транзакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия, изтича в края на април следващата година.

#САЩ #Лукойл

Последвайте ни

ТОП 24

Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
1
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"
3
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на...
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ
4
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Шестият вот на недоверие: Как протекоха дебатите в парламента?
5
Шестият вот на недоверие: Как протекоха дебатите в парламента?
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
6
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: САЩ и Канада

Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в САЩ?
Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в САЩ?
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.
Зеленски обяви, че е готов за избори Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:42 мин.
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция ще се изнася за Китай Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция ще се изнася за Китай
Чете се за: 01:45 мин.
Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението Тръмп: Зеленски не е готов да подпише споразумението
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Призиви "Оставка" и в други градове от страната (ОБЗОР) Призиви "Оставка" и в други градове от страната (ОБЗОР)
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс и бомбички (СНИМКИ) Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс и бомбички (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Избори по време на война: Готови ли са украинците да гласуват за...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ