САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Американското министерство на финансите удължи до 17 януари лиценза за операции по продажба на чуждестранните активи на санкционираната руска компания "Лукойл".

Досегашният лиценз изтичаше на 13 декември. Той разрешава операции, свързани с преговори за "продажба, отчуждение или предаване на собствеността на "Лукойл Интернешънъл" и нейните активи. Забранява се прехвърлянето на всякакви средства на лица в Руската федерация или на руски сметки. Чуждестранните активи на "Лукойл" се оценяват на 22 милиарда долара. Сред потенциалните купувачи, изразили интерес, са американският инвестиционен фонд "Карлайл груп" и енергийният гигант "Шеврон".

Американският лиценз за транзакции, свързани с бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия, изтича в края на април следващата година.