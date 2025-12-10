Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи

За пръв път днес българските власти се качиха на борда на блокирания край Ахтопол танкер „Кайрос“. След като специалисти от "Гранична полицията" провериха безопасността на кораба, от „Морска администрация“ инспектираха техническото състояние на плавателния съд и възможностите за неговото преместване. Част от евакуираните преди дни моряци се върнаха на танкера, за да сменят останалите трима от екипажа. Екип на БНТ проследи проверката и се срещна с моряците.

Мохамад е моряк от 14-годишен и е преживял всякакви ситуации в морето, но атаката с дронове край Босфора не излиза от мислите му.

Мохамад Блабун, механик на кораба: „Търсих интернет на палубата, когато изведнъж видях една лодка да приближава витлото на кораба, след което се взриви. Предполагаме, че заради взрива на бомбата е имало и втори взрив от горивните резервоари на кораба. Опитахме да спуснем спасителната лодка, но не успяхме, защото огънят беше обхванал и нея. Бяхме много уплашени. Морската повърхност също беше покрита с огън, защото вероятно е изтекло някакво масло от резервоара“.

Два часа по-късно моряците са спасени от бреговата охрана на Турция.

Мохамад Блабун, механик на кораба: "Трябваше да се върнем на кораба заради операцията по теглене. Турската брегова охрана искаше да изтегли кораба на безопасно разстояние — близо до котвения район на Истанбул. Нужен бе екип от десет души и аз бях част от него“.

По-късно се озовават в български води, изоставени от турски влекач и вече шести ден танкерът е блокиран край Ахтопол. Днес вълната падна и българските власти се качиха на борда.

Инспектори на "Гранична полиция" и "Морска администрация" с катер ще направят първата бордова проверка на блокирания танкер „Кайрос“.

Проверката показа, че операцията по изтеглянето ще бъде трудна. Цялата задна част е унищожена, а с нея и системите за електрозахранване.

Капитан Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: „За целта са в процес подготвителни действия за снабдяване с генератор, външен. Трябва да се опитаме да се задвижим хидравликата на кораба, която да осигури вдигането на котвата."

Потвърди се информацията от екипажа, че корабът не е превозвал петрол.

Капитан Живко Петров, директор на Морска администрация – Бургас: "Добрите новини са, че няма изтичане на никакви нефтени продукти и замърсяване около кораба.“

Корабът няма да бъде местен в пристанище, а някъде в бургаския залив, далеч от брега.