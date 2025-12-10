Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово

Протест на медицински сестри, акушерки рехабилитатори и лаборанти в цялата страна. Те искат 1550 евро минимална заплата от следващата година. Текстовете за фиксиране на минимални възнаграждения, обаче отпаднаха от проектобюджета на Здравната каса. Управляващите обещаха да осигурят 100 милиона евро по оперативни програми. А здравният министър съобщи, че ще разработи програма за подпомагане на специалистите по здравни грижи.

С лентички"Аз протестирам" част от професионалистите по здравни грижи останаха на работните си места. А тези които не са дежурни, се събраха пред големите болници в София. Поискаха ясни правила за повишаване на заплатите.

Албена Бонева, главена сестра в УМБАЛ "Александровска": "Щатна заплата 1590 лева е в момента на абсолютно всички професионалисти по здравни грижи." Лилия Николова, медицинска сестра: "Медицинска сестра съм, с 40 години стаж и 1800 лева основна заплата. Вече сме толкова амортизирани, толкова малко сме медсестрите и акушерките. До 5 години може би няма наистина кой да обслужва болните.

Професионалистите по здравни грижи от държавните и общинските болници очакваха минимална заплата от 1550 евро през следващата година. Но предложението отпадна от проектобюджета на Здравната каса. В него не са заложени и целевите 260 милиона евро за увеличение на заплатите на медици и специалисти по здравни грижи. А това предизвика недоволство и сред медицинските специалисти в Кърджали и Бургас.

Мария Грабенова, председател на Регионалната колегия на специалистите по здравни грижи - Кърджали: "Държавата отново се отнесе към специалистите по здравни грижи неуважително и подцени исканията."

Фрося Андонова, Бургас: "Работим едва ли не на минимална работна заплата. Поради ниското заплащане няма да има и желаещи специалисти по здравни грижи да дойдат. Аз работя в хемодиализа." Марияна Шиакова, БАПЗГ- София: "Искаме една далновидна политика с определяне на минималното трудово възнаграждение и последващото им нарастване във времето."

Управляващите обещаха 100 милиона евро по оперативни програми за увеличение на заплатите на професионалистите по здравни грижи. След среща на здравния министър с председателя на съсловната организация стана ясно, че ще бъде разработена програма за подпомагане на специалисти по здравни грижи.Не е ясно обаче дали чрез нея ще бъде достигната минимална заплата от 1550 евро.

Доц. Силви Кирилов, министър на здравеопазването": "Като постигнем конкретни резултати ще говорим. Вие сега малко ме хващате в ситуацията да говоря хипотетично. Догодина чрез тази програма ше разпределен един много сериозен финансов ресурс." Диана Георгиева, председател на БАПЗГ: "Не искаме да спекулираме със суми, за да не се получават еди такива конкретики, както досега. Сумата от 1550 евро, която колегите приеха за даденост. Нека да изчистим детайлите и тогава ще можем да разясни какъв подход сме намерили към колегите си за да стигнат до тях тези пари."

Срокът за изработване на програмата е два месеца. Увеличение на заплатите може да има и ако бъде договорено увеличение на цените на клиничните пътеки. Професионалистите по здравни грижи остават в протестна готовност. Ще носят лентички, докато са наработите си места.