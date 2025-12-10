БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Елиана Димитрова
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Настояват за обществено финансиране на амбулаторните грижи за хората с хронични заболявания

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Професионалистите по здрави грижи от цялата страна протестират за по-високи заплати, както и за обществено финансиране на амбулаторните грижи за хората с хронични заболявания.

Причината за протеста е, че в новия бюджет за 2026 година не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати на специалистите по здравни грижи от 1550 евро.

Вчера след бюджетната комисия средствата за тези заплати бяха обещани като 100 милиона евро от европейски програми, но според протестиращите все още няма яснота колко ще са точно тези пари и как ще бъдат разпределени.

"От една институция обещават 100 млн., а от друга 30 000 и не е ясно какво точно ще се случи в нашата страна. Затова искаме диалог между институциите и една последователна държавна политика за повишаване на доходите", заяви Мариана Шиякова, председател на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи София-град.

Снимки: БГНЕС

"Подкрепям колегите - професионалистите по здравни грижи, относно заплащането на техния труд. Без медицински сестри здравеопазването е обречено".

"До 5 години може би няма да има наистина кой да обслужва болните, няма да има никакви качествени здравни грижи. Това трябва да го разбере обществото", коментира Албена Бонева, главна сестра на УМБАЛ "Александровска".

Вижте още в прякото включване на Елиана Димитрова.

#специалисти по здравни грижи #национален протест #медици #медицински сестри #заплати #протест

