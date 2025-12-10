Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото

Столична община обезопасява част от Ларгото заради начупена настилка. Официалното обяснение е свързано с протестите в София, че плочките са счупени от протестиращите, трябва да се огради, за да няма повече инциденти и да се ремонтира. Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване, техническа експертиза, на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Плочките се оказва, че са залепени за стоманени плоскости. Те пък седят върху пластмасови трупчета. Това е част от отводнителната система на куполите, които в момента са заградени.

"Всъщност това не са плочки, а капаците на отводнителната система. Ако си спомняте през 2016 година, когато комплексът беше завършен, кметът Фандъкова прие обекта, чак след две години допълнителни дейности, които бяха възложени на изпълнителите, защото действително комплексът е огромен, 14 000 квадратни метра, има много проблеми. Един от тях е свързан с отводняването, защото зоната има много силен и естествен наклон и се събират води. Тук имаме едни много мащабни системи за отводняване, които са покрити с тези капаци. Всъщност, проектантско-изпълнителският екип не е предвиждал голямо натоварване в зоната, нито техника да преминава, нито да се събират много хора, особено между куполите, така че тук имаме на лице едно разрушаване след 10 години експлоатация на системата за покриване на отводняването и се налага да бъде извършен спешен ремонт", каза доц.Тодор Чобанов, зам.-министър на културата.

Той припомни, че при приемането на обекта през 2016 г. са констатирани различни проблеми.

"Които две години се отстраняваха тогава от екипите на МК и изпълнителите, след това си има експлоатация. Такъв комплекс трябва да се поддържа. От 2018 година стопанин на Ларгото, на площад "Света Неделя", на всички околни пространства е Столична община и тя трябва да изпълни своето задължение на добър стопанин. Още архитект Здравков през 2021 - 2022 г. разработи концепция как да се подобри тази система за отичане на водите, така че да няма този проблем. Общината трябва да я приложи. Ако слезем на 10 метра надолу, ще видим в подземното ниво, че дори плочките, които падат от настилката, не се лепят. Така че крайно време ние извършихме една проверка преди около 2 месеца. Написали сме констатации, изпратили сме ги на столичния кмет и негови екипи. Много се надяваме те да бъдат прочетени и разбрани. Тук проблемът не е музеен, не става дума за музейна работа, както се опитват да ни внушават. Проблемът е строителен и трябва съответните отговорни лица да приложат решението, което архитект Здравков изработи, за да нямаме такива проблеми."

Чобанов отправи апел към протестиращите.

"Искам само да отправя апел към преминаващите в зоната, към хората, които ще се събират тук довечера. Куполите не са разчетени за натоварване, т.е. не могат да издържат килограми. Тази зона тук специално наистина трябва да се преминава с повишено внимание, защото има риск."

