Какво е становището на БЛС за бюджета на НЗОК?

Протест на специалистите по здравни грижи заради проектобюжета на Здравната каса. От него отпадна предложението за 1550 евро стартова заплата за медицинските специалисти от държавните и общински болници. В "Денят започва" от Лекарския съюз заявиха, че принципно подкрепят бюджета за здраве, но не са съгласни биомаркерната диагностика да се покрива от парите за изследвания. Не са съгласни още от финансовите разчети на касата да се плаща на личните лекари, да активират приложението е-здраве.

Д-р Николай Бръзналов председател на БЛС: "И приветстваме това, че тези средства се извадиха от бюджета на НЗОК, защото това променя философията на системата. НЗОК закупува дейности. Заплати не определя. Нито те, нито ние. Но за мен е много вероятно, лична моя хипотеза, че беше обещано нещо, което не може така лесно да се изпълни. Хвърли се в публичното пространство, много хора действително имаха тези надежди да получат тези средства. Вариантите, за които ще ги получат, се променяха неколкократно. Началото беше през цените на клинични пътеки на дейности в лечебните заведения за болнична помощ, което те ако имат адекватно финансиране, беше най-нормалното. Можеше да се договорим между БЛС и НЗОК, в самия национален договор ако имаше адекватни постъпления, да се сложат и прагове, които са адекватни за заплащане. А тези цифри, които са сложиха за медицински сестри, 1550 евро, както и за младите лекари, те трябваше да дойдат от някъде. Ако са в бюджета на кастата, трябва през дейностите. Нека да ги финансираме тези дейности, за да могат да се получат и да се договорят. Знаете, като малки ученици имаше едни задачи. Един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. Но с бюджета се получава същото. Когато има адекватен дебит, ако мога така да се изразя, ще има и правила."

От Лекарския съюз подкрепят отпадането от бюджета на НЗОК на 260 млн. евро за заплати в здравеопазването.

Д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз: "Можем само да предлагаме според нас варианти как да се случи с тези млади хора, да вземат допълнително средства. Не само за тях, така и за специалистите по здравни грижи, но политическото решение се взима другаде. Явно нещо се случва по веригата. Ако ме питате за тези средства, които въобще не бяха малко в предишния проект за бюджет, които бяха заделени по принцип за допълнителни възнаграждения на изброените групи специалисти, които работят в системата на здравеопазване в България, това на практика показва и една друга теза на БЛС, че тя е недофинансирана. На практика, с отделянето на тези пари, 260 милиона от републиканския бюджет и прехвърлянето им, както беше заявено предварително, в бюджета на НЗОК показва, че здравеопазването ни е недофинансирано и отнякъде трябва да се намерят пари. Министерството на здравеопазването вече разпределя, има наредба едно, вече разпределя поне за тези, които специализират обща медицина, такива млади хора и аз обучавам в моята практика, целево средства, с които се подпомага, докато те успеят да си вземат специалността и да си разкрият съответните практики. За мен лично тази система е работеща и може да се преложи и за тези млади колеги, които искат да вземат другите специалности."

Все още обаче според Брънзалов има пробойни в системата.

"Не се повиши вноската. Вноската останава 8%. Държавните служители ще продължават да не си плащат здравно-осигурителните вноски - 550 хиляди човека. Това не е малък ресурс. И да не изброявам другите пера, от където евентуално може да има постъпления, така че да се лекуваме както трябва на европейско ниво. Фактът е, че тези пари бяха преразгледани на къде да отидат. Сега има поредна трета хипотеза. Вчера я научихме, чрез еврофондове, развитие на човешки ресурси. Ако се провеждат правилните политики, политики се правят Министерство на здравеопазнение, този проблем, докато си вземат специалността, ще бъде решен. Специалистите по здравни грижи - там нещата могат да имат някаква аналогия. Нашата философия е, когато са финансирани лечебните заведения както трябва и се отпускат пари целево, но само първите пет години, когато започва съответният специалист по здравни грижи своята кариера, има и разпределено на географски принцип, защото знаете, че някъде наистина няма от години каквато и да е бяла престилка за това население. Ще ме пита някой защо пет години? Защото пет години лекарите без специалност ще бъдат със специалност. В началото на тяхния път в стемата на здравеопазване да бъдат подпомогнати целево за определени райони, даже за специалисти, специализиращи лекари, мое лично мнение и по специалности, защото България за някои специалности изпитва по-голям недостиг."

