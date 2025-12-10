БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Победа за френския премиер: Одобриха бюджета за социално осигуряване

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Битки за бюджета вече свалиха три правителства

Снимка: БТА
Решаваща победа за френския премиер Себастиан Льокорню, след като късно снощи националното събрание одобри бюджета за социално осигуряване за 2026 г.

Законодателите одобриха законопроекта с минимална преднина от само 13 гласа.

Това стана с подкрепата на социалистите, след като премиерът отстъпи от спорната пенсионна реформа, което предвиждаше увеличаване на възрастта за пенсиониране.

Льокорню се стреми да прокара по-широкия държавен бюджет през парламента преди края на годината, но отстъпките му в търсене на мнозинство разгневиха центристките и консервативните му съюзници и отслабиха позициите му в политически план.

Битки за бюджета вече свалиха три правителства, откакто президентът Еманюел Макрон загуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори миналата година.




