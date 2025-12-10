Победа за френския премиер: Одобриха бюджета за социално осигуряване

Битки за бюджета вече свалиха три правителства
Решаваща победа за френския премиер Себастиан Льокорню, след като късно снощи националното събрание одобри бюджета за социално осигуряване за 2026 г.
Законодателите одобриха законопроекта с минимална преднина от само 13 гласа.
Това стана с подкрепата на социалистите, след като премиерът отстъпи от спорната пенсионна реформа, което предвиждаше увеличаване на възрастта за пенсиониране.
Льокорню се стреми да прокара по-широкия държавен бюджет през парламента преди края на годината, но отстъпките му в търсене на мнозинство разгневиха центристките и консервативните му съюзници и отслабиха позициите му в политически план.
Битки за бюджета вече свалиха три правителства, откакто президентът Еманюел Макрон загуби парламентарното си мнозинство на предсрочните избори миналата година.