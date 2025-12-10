БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски обяви, че е готов за избори

По света
Условието е САЩ и европейските партньори на Киев гарантират сигурността на вота по време на война

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов за избори при условие, че Съединените щати и европейските партньори на Киев гарантират сигурността на вота по време на война.

Така Зеленски отговори задочно на критиките на американския президент Доналд Тръмп в интервю за "Политико", че украинците имат право да изберат държавен глава и че сега е подходящият момент за това.

Настояването на Тръмп за избори отразява позиция, често повтаряна от руския президент Владимир Путин.

Украинският президент досега отказваше да проведе избори, но каза, че ако сигурността на вота бъде обезпечена, той може да се проведе в срок от 60-90 дни.

Той допълни, че ще поиска от парламента да приеме необходимото законодателство, за да направи възможно гласуването по време на военно положение.

