Дванадесет гимназисти бяха отличени в деветото издание на Националния поетичен конкурс „Непознати улици"

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Започна 52-рия международен панаир на книгата в НДК. Тази година са представени над 100 хиляди заглавия на 150 издателства. В рамките на "Панаира на книгата" се проведе и финалът на 9-ото издание на поетичния конкурс "Непознати улици".

Дванадесет гимназисти бяха отличени в поетичната надпревара. В нея участваха ученици между 15 и 19 години от 20 града с авторски стихотворения.

Победителите са избрани от жури в състав Мария Мутафчиева от „Мери бойс бенд“, Милена Андонова, директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас, журналистът и издател Румяна Емануилиду.

Наградените творби ще бъдат публикувани във вестник "Черноморски фар", а специален гост беше учителят по английски на поетесата Петя Дубарова - Кристофър Бъкстон.

Мария Мутафчиева - певица: "Повече от 20 града, деца от различни възрасти между 15 и 19-годишна възраст, знаете, че конкурсът всъщност е в две възрастови групи от 7-и до 9-и и от 10-и до 12-и клас, изключително силна година децата и тази година ни изненадаха с темите, на които пишат с висока езикова култура и нещо, което се прокрадва по зловещ начин в поезията, е войната.

Кристофър Бъкстон - писател, учител на Петя Дубарова: "Това е голяма стъпка напред, че има такива конкурси, които дават вдъхновение на децата да започват да пишат."

Бояна Павлова, носител на 1-ва награда: "Сега съм 12-и клас, може би участвах в конкурса, просто защото закривам този период на тинейджърските ми години, писала съм стихотворенията като по-малка, бях на 15 може би, аз нямах голям избор, така че не ми беше трудно да избера кои да пусна."

Автор: Ангел Георгиев

