София заблестя с украса за Коледа

Остават две седмици до Коледа. Днес ще ви разходим из нощна София, за да усетите духа на предстоящия празник и да се потопите в магията на Рождество.

Нощем центъра на София се превръща в истинска коледна приказка. В сърцето на града, коледната елха пленява малки и големи със своите красиви светлини. А за да се потопят всички хора в магията на празниците до Коледната елха има и специален кът за снимки.

Музика, греяно вино и кулинарни изкушения, коледните базари допълват празничния пейзаж в столицата.

Дядо Коледа: "На този базар винаги е добра атмосферата, има много добри деца и всяка година стават повече от предишната, аз много се радвам за това и съм дошъл специално" Станислава: "Определено празничното настроение е приповдигнато".

А недалеч, на улица "Сан Стефано" номер 6, се намира едно истинско бижу - Къщата с ягодите. Безспорно една от най-вълшебно изглеждащите сгради в София.

Коледният дух се е пренесъл дори из малките улички, както и на спирка "Вишнева".

А ако се вгледаме внимателно - ще видим, че светлините са не само около нас, но и в нас самите.



