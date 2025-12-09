БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

София заблестя с украса за Коледа

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Остават две седмици до Коледа. Днес ще ви разходим из нощна София, за да усетите духа на предстоящия празник и да се потопите в магията на Рождество.

До Коледа остават броени дни, а ние ви показваме места за разходка из нощна София, за да усетите коледния дух и да се потопите в магията на празника.



Нощем центъра на София се превръща в истинска коледна приказка. В сърцето на града, коледната елха пленява малки и големи със своите красиви светлини. А за да се потопят всички хора в магията на празниците до Коледната елха има и специален кът за снимки.

Музика, греяно вино и кулинарни изкушения, коледните базари допълват празничния пейзаж в столицата.

Дядо Коледа: "На този базар винаги е добра атмосферата, има много добри деца и всяка година стават повече от предишната, аз много се радвам за това и съм дошъл специално"

Станислава: "Определено празничното настроение е приповдигнато".

А недалеч, на улица "Сан Стефано" номер 6, се намира едно истинско бижу - Къщата с ягодите. Безспорно една от най-вълшебно изглеждащите сгради в София.

Коледният дух се е пренесъл дори из малките улички, както и на спирка "Вишнева".

А ако се вгледаме внимателно - ще видим, че светлините са не само около нас, но и в нас самите.

#София #рождество #Коледа #украса

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
3
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
6
ЕК започна разследване на "Гугъл"

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: Регионални

БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България
Чете се за: 01:07 мин.
Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен
Чете се за: 00:47 мин.
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи
Чете се за: 03:15 мин.
"Държавата иска спокойствие": Протест в Белица в подкрепа на правителството "Държавата иска спокойствие": Протест в Белица в подкрепа на правителството
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ