България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата. Проучване от 2023 г. показва, че близо 27% от учениците у нас пушат.

От коалиция за живот без тютюн и никотин и СЗО искат държавата да предприеме спешни мерки за ограничаване на тютюнопушенето в страната.

Повечето ученици употребяват електронни цигари. Момичетата пушачи са повече от момчетата. Много от подрастващите са пасивни пушачи у дома и на закрити обществени места. Голяма част от децата признават, че са купували цигари от магазини и заведения.

Повече от половината домакинства у нас заделят пари за тютюневи изделия. Средният разход е между 7 и 8% като по-бедните заделят повече за цигари.