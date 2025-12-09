БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Литва обяви извънредно положение заради вълната от контрабандни балони с цигари

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Литва обяви извънредно положение заради вълната от метеорологични балони на контрабандисти на цигари от Беларус. Правителството поиска от парламента да разреши военна подкрепа за полицията, граничните и специалните служби. Контрабандни балони многократно нарушиха въздушния трафик над Литва през последните месеци. Минск отрича отговорност и на свой ред обвинява Вилнюс в провокация.

Извънредните мерки в Литва ще бъдат в сила до второ нареждане на правителството. Ако парламентът разреши, армията ще получи правомощия да ограничава достъп до даден район, да спира и претърства автомобили и хора, да проверява документи и лични вещи и да задържа заподозрени при оказване на съпротива.

Владислав Кондратович, министър на вътрешните работи на Литва: "Едно от основните предимства на извънредното положение е по-тясното сътрудничество с литовската армия. Войниците получават специални правомощия. Това ще позволи техните операции съвместно със службите на Министерството на вътрешните работи, както и самостоятелно, да станат по-ефективни."

Този месец председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че пограничната обстановка в Литва се влошава и определи нашествието на метеорологични балони като неприемлива "хибридна атака" от страна на Беларус.

Симонас Барткус - изпълнителен директор на летищата в Литва: "През последните два месеца въздушното ни пространство беше затваряно 15 пъти. Засегнати бяха 350 полета с 50 хиляди пасажери. От една страна това е 5% от общия трафик. Но заради чувствителността на проблема, това е репутационен удар, който подкопава и доверието на хората във въздушния транспорт, най-вече от Вилнюс през нощта."

Президентът Лукашенко заяви, че Вилнюс преувеличава и политизира проблема, като определи литовските твърдения като нереалистични. Беларус на свой ред обвини Литва в провокации, включително изпращане на дрон с екстремистки материали. Вилнюс отрича. Литва въведе извънредно положение и през 2021 година заради кампания на Минск по прехвърляне на нелегални мигранти през границата. Следващата година Вилнюс пак обяви извънредно положение заради руската инвазия в Украйна и опасения от нахлуване в страната.

