Литва обяви извънредно положение заради вълната от контрабандни балони с цигари

Литва обяви извънредно положение заради вълната от метеорологични балони на контрабандисти на цигари от Беларус. Правителството поиска от парламента да разреши военна подкрепа за полицията, граничните и специалните служби. Контрабандни балони многократно нарушиха въздушния трафик над Литва през последните месеци. Минск отрича отговорност и на свой ред обвинява Вилнюс в провокация.

Извънредните мерки в Литва ще бъдат в сила до второ нареждане на правителството. Ако парламентът разреши, армията ще получи правомощия да ограничава достъп до даден район, да спира и претърства автомобили и хора, да проверява документи и лични вещи и да задържа заподозрени при оказване на съпротива.

Владислав Кондратович, министър на вътрешните работи на Литва: "Едно от основните предимства на извънредното положение е по-тясното сътрудничество с литовската армия. Войниците получават специални правомощия. Това ще позволи техните операции съвместно със службите на Министерството на вътрешните работи, както и самостоятелно, да станат по-ефективни."

Този месец председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че пограничната обстановка в Литва се влошава и определи нашествието на метеорологични балони като неприемлива "хибридна атака" от страна на Беларус.

Симонас Барткус - изпълнителен директор на летищата в Литва: "През последните два месеца въздушното ни пространство беше затваряно 15 пъти. Засегнати бяха 350 полета с 50 хиляди пасажери. От една страна това е 5% от общия трафик. Но заради чувствителността на проблема, това е репутационен удар, който подкопава и доверието на хората във въздушния транспорт, най-вече от Вилнюс през нощта."

Президентът Лукашенко заяви, че Вилнюс преувеличава и политизира проблема, като определи литовските твърдения като нереалистични. Беларус на свой ред обвини Литва в провокации, включително изпращане на дрон с екстремистки материали. Вилнюс отрича. Литва въведе извънредно положение и през 2021 година заради кампания на Минск по прехвърляне на нелегални мигранти през границата. Следващата година Вилнюс пак обяви извънредно положение заради руската инвазия в Украйна и опасения от нахлуване в страната.