Стратегическият диалог между България и САЩ: Кристофър Смит участва в сесията в МС

България е ключов партньор на Съединените щати в укрепването на сигурността, стабилността и икономическия просперитет в региона. Това заяви заместник-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит по време на третата сесия на стратегическия диалог между България и САЩ, който се проведе в Министерския съвет. Кристофър Смит разговаря и с президента Румен Радев.

Двустранните отношения между Бърлгария и САЩ се развиват на все по-високо равнище, отбеляза премиерът Росен Желязков по време на третата сесия на стратегическия диалог между двете страни в Министреския съвет.

Росен Желязков - министър-председател: "Енергетиката заема ключово място в нашия стратегически диалог. Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на енергийния сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси и укрепи националната и регионална енергийна сигурност и свързаност." Кристофър Смит - зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия: "Този стратегически диалог между САЩ и България започна по време на първата администрация на президента Тръмп. За нас е много важно, че първият диалог в рамките на стратегическото партньорство, който провеждаме тази година, е с България - държава членка на ЕС и показва отличното ни партньорство. То засилва нашата регионална и енергийна сигурност и насърчава търговията и иновациите."

България работи последователно за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната и за укрепване на източния фланг на НАТО, каза Желязков и отбеляза, че страната ни цени високо ангажимента на САЩ за укрепване на стабилността на Черноморския регион.

Росен Желязков - министър-председател: "Убеден съм, че днешната трета сесия на стратегическия диалог ще постави началото на изключително значимо направелние на нашето двустранно сътрудничество, чрез обсъждане на възможни проекти за изграждане и поддържане на високопроизводителна инфрастрктура."

Премиерът отбеляза, че безвизовото пътуване е друг акцент в двустранните отношение. А президентът Радев е подчертал, че стратегическото партньорство създава много възможности за постигането на конкретни резултати в сферата на инвестициите, енергетиката и отбраната чрез съвместни проекти, от полза и за двете държави.