БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стратегическият диалог между България и САЩ: Кристофър Смит участва в сесията в МС

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
стратегическият диалог българия сащ кристофър смит участва сесията
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

България е ключов партньор на Съединените щати в укрепването на сигурността, стабилността и икономическия просперитет в региона. Това заяви заместник-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит по време на третата сесия на стратегическия диалог между България и САЩ, който се проведе в Министерския съвет. Кристофър Смит разговаря и с президента Румен Радев.

Двустранните отношения между Бърлгария и САЩ се развиват на все по-високо равнище, отбеляза премиерът Росен Желязков по време на третата сесия на стратегическия диалог между двете страни в Министреския съвет.

Росен Желязков - министър-председател: "Енергетиката заема ключово място в нашия стратегически диалог. Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на енергийния сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси и укрепи националната и регионална енергийна сигурност и свързаност."

Кристофър Смит - зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия: "Този стратегически диалог между САЩ и България започна по време на първата администрация на президента Тръмп. За нас е много важно, че първият диалог в рамките на стратегическото партньорство, който провеждаме тази година, е с България - държава членка на ЕС и показва отличното ни партньорство. То засилва нашата регионална и енергийна сигурност и насърчава търговията и иновациите."

България работи последователно за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната и за укрепване на източния фланг на НАТО, каза Желязков и отбеляза, че страната ни цени високо ангажимента на САЩ за укрепване на стабилността на Черноморския регион.

Росен Желязков - министър-председател: "Убеден съм, че днешната трета сесия на стратегическия диалог ще постави началото на изключително значимо направелние на нашето двустранно сътрудничество, чрез обсъждане на възможни проекти за изграждане и поддържане на високопроизводителна инфрастрктура."

Премиерът отбеляза, че безвизовото пътуване е друг акцент в двустранните отношение. А президентът Радев е подчертал, че стратегическото партньорство създава много възможности за постигането на конкретни резултати в сферата на инвестициите, енергетиката и отбраната чрез съвместни проекти, от полза и за двете държави.

#стратегически диалог #Кристофър Смит #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
3
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
4
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
5
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
6
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Политика

Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
Чете се за: 06:50 мин.
Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации
Чете се за: 01:10 мин.
Осигурени са средства за възнагражденията на специалистите по здравни грижи и медицинските сестри Осигурени са средства за възнагражденията на специалистите по здравни грижи и медицинските сестри
Чете се за: 01:00 мин.
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр -...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града "Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ