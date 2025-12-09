Без социални мрежи за децата под 16 г. в Австралия от днес

Деца и тийнейджъри до 16 години в Австралия вече няма да могат ползват социалните мрежи. Забраната влезе в сила днес и е първата по рода си в целия свят.



Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, в противен случай ще бъдат глобени с до 33 милиона щатски долара. Забранени за най-младите стават популярни мрежи като ТикТок, Фейсбук, Гугъл и Ютюб.

Правителството твърди, че законът е насочен срещу влиянието на вредното съдържание в интернет, но критиците предполагат, че той може да изолира уязвимите подрастващи и да тласне децата в нерегулирани кътчета на глобалната мрежа.