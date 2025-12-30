Облечете се топло, код жълто за цялата страна и днес

След временно отслабване, вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен, с пориви до около 90 км/ч.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, а максималните - между 4° и 9°. В София минималната ще е около минус 4°, а максималната - около 6°.

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температурата на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

През последния ден от годината със силен северозападен вятър ще нахлуе още една порция студен въздух. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат под нулата. В новогодишната нощ ще бъде ветровито, предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите ще са от минус 9°, минус 8° на места в Северозападния Предбалкан до минус 3°, минус 2° в крайните източни райони.

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва; в събота и неделя ще бъде доста ветровито. Ще започне бързо затопляне и в неделя минималните температури ще са вече над нулата, а максималните - между 10° и 15°. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В районите, защитени от вятъра, главно в западната част на Горнотракийската низина, сутрин ще бъде мъгливо, а дневните температури ще остават по-ниски.