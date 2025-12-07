Първа в света: Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Австралия забранява социалните мрежи за деца под 16 години от 10 декември. Новият закон е първият по рода си в света. Според австралийското правителство забраната ще помогне да се защитят непълнолетните от опасно онлайн съдържание, кибертормоз и онлайн педофилия.

Снимки: АП/БТА

Без Фейсбук, Инстаграм, Снапчат, Ютуб, ТикТок за всички под 16 години. Компаниите ще трябва да използват технологии за проверка на възрастта – като снимка на личните документи или лицево разпознаване. В противен случай са заплашени от глоба до 32 милиона американски долара. Извън обхвата на забраната попадат платформите за изпращане на съобщения като Уатсап и Месинджър.

Аника Уелс, министър на комуникациите на Австралия: "Зависимостта на тийнейджърите не е грешка, социалните мрежи нарочно са създадени с тази цел. Тийнейджърите ще бъдат ядосани, но краткотрайният дискомфорт ще си струва в дългосрочен план."

Тинейджърите не са доволни – много местни инфлуенсъри се възпротивиха. Австралия е голяма страна и много от децата живеят в отдалечени региони, което затруднява комуникацията с връстници.

Ани Уанг, 14-годишен потребител: "Има деца, които използват социалните мрежи, за да търсят помощ. Тази забрана ще повлия зле на изолираните и самотните. Понякога само Гугъл не е достатъчен, за да помогне.

Над 1 милион профила ще бъдат деактивирани след по-малко от 3 дни. Подобно ограничение има във Франция, където децата под 15 години трябва да получат съгласие от родител, за да използват социалните мрежи. Южна Корея пък забранява телефоните в класните стаи от следващата учебна година.