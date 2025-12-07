БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

В Община Созопол частичното бедствено положение остава в сила

Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Слушай новината

Денонощие след наводненията в Бургаско - обстановката постепенно се нормализира. Няма бедстващи хора, но щетите са големи. В Община Созопол частичното бедствено положение остава в сила. Екипи на Агенцията за социално подпомагане са в готовност да окажат помощ, като засегнатите семейства ще получат финансова подкрепа, съобщи социалният министър.

Водното бедствие в село Зидарово не е прецедент. Затова местната власт настоява за незабавни действия от държавата.

Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: “От другата страна, където се срещат деретата, всъщност и непочистеното корито на река Факийска, което е ангажимент на “Басейнова дирекция”-това е туморът, който нанася щети. Тази година, заради инициативите, които предприехме и почистване на по-голямата част от деретата и бетониране на най-инфарктното дере отзад, успяхме да спасим да не изрине целия площад!”

На повечето места водата вече се е оттекла, но щетите от бедствието все още личат. В продължение на над 300 метра водата е влачила контейнер за смет по дерето, като на практика сега коритото му е запушено.

Пострадалите семейства разчистват домовете си. Асен е сред тях – изправил се очи в очи с бедствието.

Асен: “Всичко е залято с вода. И аз стоя там и бутам да не влезе в долния етаж. Щетите са това, че целият етаж ми е наводнен до тавана. Направо това е автоматично болест. В най-големия дъжд слязох, пробих там да изтича. Тук все едно, че бях в остров. И това нещо е години наред.”

Зейнеб: "Отвсякъде вода идва. Всичката вода като започне да вали и оттук минава."

Социалните служби са готови да окажат нужната помощ на пострадалите.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: “Още утре ще бъдат на терен и ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага, но знаете, че винаги правим възможното да се увеличат тези средства поне с 3000 лв. още. Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да ги съберем тези средства.”

Предстои обявяването на нова мярка за помощ на общините за превенция от бедствия. Частичното бедствено положение в района остава в сила.

Последвайте ни

ТОП 24

Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
1
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
2
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
3
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
4
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
5
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
6
Затвориха прохода Троян - Кърнаре

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Регионални

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград Млад мъж загина при челен сблъсък на изхода на Велинград
Чете се за: 00:30 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради блокирания танкер
Чете се за: 01:15 мин.
Пет машини разчистват свлачището на прохода Троян - Кърнаре Пет машини разчистват свлачището на прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ