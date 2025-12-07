Каква е обстановката след наводненията в Бургаско?

Денонощие след наводненията в Бургаско - обстановката постепенно се нормализира. Няма бедстващи хора, но щетите са големи. В Община Созопол частичното бедствено положение остава в сила. Екипи на Агенцията за социално подпомагане са в готовност да окажат помощ, като засегнатите семейства ще получат финансова подкрепа, съобщи социалният министър.

Водното бедствие в село Зидарово не е прецедент. Затова местната власт настоява за незабавни действия от държавата.

Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: “От другата страна, където се срещат деретата, всъщност и непочистеното корито на река Факийска, което е ангажимент на “Басейнова дирекция”-това е туморът, който нанася щети. Тази година, заради инициативите, които предприехме и почистване на по-голямата част от деретата и бетониране на най-инфарктното дере отзад, успяхме да спасим да не изрине целия площад!”

На повечето места водата вече се е оттекла, но щетите от бедствието все още личат. В продължение на над 300 метра водата е влачила контейнер за смет по дерето, като на практика сега коритото му е запушено.

Пострадалите семейства разчистват домовете си. Асен е сред тях – изправил се очи в очи с бедствието.

Асен: “Всичко е залято с вода. И аз стоя там и бутам да не влезе в долния етаж. Щетите са това, че целият етаж ми е наводнен до тавана. Направо това е автоматично болест. В най-големия дъжд слязох, пробих там да изтича. Тук все едно, че бях в остров. И това нещо е години наред.” Зейнеб: "Отвсякъде вода идва. Всичката вода като започне да вали и оттук минава."

Социалните служби са готови да окажат нужната помощ на пострадалите.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: “Още утре ще бъдат на терен и ще направим така, че хората да получат не само това, което им се полага, но знаете, че винаги правим възможното да се увеличат тези средства поне с 3000 лв. още. Утре ще видим какви са наличностите, но предварителната информация е, че ще успеем да ги съберем тези средства.”

Предстои обявяването на нова мярка за помощ на общините за превенция от бедствия. Частичното бедствено положение в района остава в сила.