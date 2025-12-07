В Букурещ гласуват за нов кмет

Днес се провеждат избори за кмет на румънската столицата Букурещ. Избирателната активност в 19.00 часа е 30%, което е нормата на последните няколко кампании за местни избори, но доста под последния редовен вот през 2024, когато обаче имаше избори 2 в 1 заедно с тези за Европейски парламент. Урните затварят в 21.00 часа, когато ще бъдат обявени и първите резултати от екзитполовете.

С шансове за победата са четирима кандидати, които имат близки резултати в социологическите изследвания. Трима са представители на партиите от управляващата проевропейска коалиция: Даниел Балуца от Социалдемократическата партия, Чиприян Чуку от Националлибералната партия и Каталин Друла от реформисткия "Съюз Спасете Румъния". Четвъртият кандидат с шансове е крайнодясната Анка Александреску. Изборите се провеждат в един единствен тур без балотаж. Този факт, както и това, че всички правителствени партии излизат със самостоятелни кандидати дава шанс на крайнодясната Александреску да се надява, че би могла да успее да победи.

След президентските избори традиционните партии показват, че все още не са единни по въпроса за вот в два тура, който би дал по-голяма представителност на избрания кмет.

На излизане от урните 52% от анкетираните заявиха, че са гласували за по-малкото зло, а само 39% наистина са харесвали кандидата за когото са пуснали бюлетината си.

До тези частични избори се стигна, след като Никушор Дан прекрати мандата си на кмет при избирането си за президент. Спечелилият днес ще получи останалата част от мандата, до редовните избори през 2028 г.

Победа за крайната десница би могла да доведе до легитимиране на амбицията на Алианса за обединение на румънците в управлението на страната. Тези избори доведоха и до възхода на новата лява социална партия "СЕНС", чиято представителка Ана Чичала се очаква да получи около 7-8%.

Автор: Стилиян Деянов