БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно...
Чете се за: 04:27 мин.
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Букурещ гласуват за нов кмет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази

На излизане от урните 52% от анкетираните заявиха, че са гласували за по-малкото зло

букурещ гласуват нов кмет
Слушай новината

Днес се провеждат избори за кмет на румънската столицата Букурещ. Избирателната активност в 19.00 часа е 30%, което е нормата на последните няколко кампании за местни избори, но доста под последния редовен вот през 2024, когато обаче имаше избори 2 в 1 заедно с тези за Европейски парламент. Урните затварят в 21.00 часа, когато ще бъдат обявени и първите резултати от екзитполовете.

С шансове за победата са четирима кандидати, които имат близки резултати в социологическите изследвания. Трима са представители на партиите от управляващата проевропейска коалиция: Даниел Балуца от Социалдемократическата партия, Чиприян Чуку от Националлибералната партия и Каталин Друла от реформисткия "Съюз Спасете Румъния". Четвъртият кандидат с шансове е крайнодясната Анка Александреску. Изборите се провеждат в един единствен тур без балотаж. Този факт, както и това, че всички правителствени партии излизат със самостоятелни кандидати дава шанс на крайнодясната Александреску да се надява, че би могла да успее да победи.

След президентските избори традиционните партии показват, че все още не са единни по въпроса за вот в два тура, който би дал по-голяма представителност на избрания кмет.

На излизане от урните 52% от анкетираните заявиха, че са гласували за по-малкото зло, а само 39% наистина са харесвали кандидата за когото са пуснали бюлетината си.

До тези частични избори се стигна, след като Никушор Дан прекрати мандата си на кмет при избирането си за президент. Спечелилият днес ще получи останалата част от мандата, до редовните избори през 2028 г.

Победа за крайната десница би могла да доведе до легитимиране на амбицията на Алианса за обединение на румънците в управлението на страната. Тези избори доведоха и до възхода на новата лява социална партия "СЕНС", чиято представителка Ана Чичала се очаква да получи около 7-8%.

Автор: Стилиян Деянов

#румъния #кмет #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
1
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
2
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки...
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
3
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
4
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
5
Реакции на управляващи и опозиция за новия Бюджет 2026
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
6
Затвориха прохода Троян - Кърнаре

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Балкани

Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Букурещ избира кмет Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.
Трагедия: 18 мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Хриси Трагедия: 18 мигранти загинаха, след като лодката им потъна край гръцкия остров Хриси
Чете се за: 00:55 мин.
Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР) Четвърти ден продължават блокадите на българо-гръцката граница (ОБЗОР)
Чете се за: 02:22 мин.
Властите в Гърция призоваха да не се пътува Властите в Гърция призоваха да не се пътува
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие, евакуирани са трима души
Властите: Корабът "Кайрос" е закотвен стабилно и не...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма Защитният купол на АЕЦ "Чернобил" е повреден, МААЕ - място за паника няма
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в остър сблъсък за данъци, дълг и реформи
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа Антиправителствени протести на българи зад граница се проведоха в различни части на Европа
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Тежка катастрофа край Севлиево, има загинал
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Възстановено е движението през прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нетаняху: Скоро ще започне втората фаза от примирието в Газа
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ