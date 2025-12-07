БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Системата BG-Alert отново беше активирана с цел предупреждение и информираност на населението

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол, след като през вчерашния ден обилните валежи доведоха до скъсване на диги и преливане на реките Факийска и Изворска.

Най-засегнато е село Зидарово, където улици и над 10 къщи останаха под вода.

Системата BG-Alert отново беше активирана тази сутрин с цел предупреждение и информираност на населението.

В района на Зидарово за кратко време паднаха 85 л/кв.м. Наложи се евакуация на възрастни хора, а автомобили, пенсионерският клуб, сградата на общината и два магазина бяха наводнени. Асен се изправя очи в очи с бедствието.

Асен: Всичко е залято с вода. И аз стоя там и бутам да не влезе в долния етаж. Щетите са това, че целият етаж ми е наводнен до тавана. В най-големия дъжд слязох, пробих там да изтича. Тук все едно, че бях в остров. И това нещо е години наред.

Зейнеб: Как няма да се уплашим? Отвсякъде вода идва. Всичката вода като започне да вали и оттук минава. Тоалетната, всичко се напълни.

Няма пострадали и бедстващи, но местните жители са готови за евакуация при влошаване на обстановката.

Елиф Шидерова, жител на село Зидарово: Като преля мостът - много страшна гледка. Помете и колата. За първи път виждам такова нещо. Имаше столове, маси, абсолютно всичко помете, обаче бързо реагираха.

Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: От другата страна, където се срещат деретата всъщност и непочистеното корито на река Факийска, което е ангажимент на "Басейнова дирекция" - това е туморът, който нанася щети. Ако не бяхме реагирали с колегите да изнесем възрастни хора, можеше да се случи най-лошото.

В продължение на над 300 метра водата е влачила този контейнер за смет по дерето, като на практика сега коритото му е запушено.

На повечето места в насеченото място тази сутрин водата се е оттекла.

Никола Вангелов, жител на село Зидарово: Това е лошото - енергото, вижте там как на моста има една тръба на метър под моста. Вижте как става бенд. Зад тази високата сграда има друго такова мостче - там също минават тези тръби. Защо така ги пускат енергото не знам.

Местните власти в областта наблюдават нивата на реките и язовирите, докато аварийните екипи остават в готовност.

#Община Созопол #BG-ALERT #село Зидарово # частично бедствено положение #проливни дъждове #наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
2
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на...
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско - евакуираха хора, задействаха BG-Alert на няколко места
3
"Някакъв ужас за секунди": Наводнения в Бургаско -...
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
4
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер "Кайрос", хеликоптер е в готовност
5
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер...
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
6
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
3
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
4
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир Коцев с твърд отговор на атаките около дарителската кампания
5
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних

Още от: Регионални

Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)
Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО) Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон" Протестът на гръцките земеделци: Нови блокади на "Кулата - Промахон"
Чете се за: 01:02 мин.
Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос" Властите синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера "Кайрос"
Чете се за: 00:52 мин.
Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив Започна санирането на 22 жилищни сгради в Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ) Вертолет "Пантер" достави храна на екипажа на танкера "Кайрос", блокиран край Ахтопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол "Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО) Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете посоки (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия политически...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще продължат ли интензивните дипломатически преговори за край на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Русия с реакция на новата Стратегия за национална сигурност на САЩ
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ