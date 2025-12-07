"Отвсякъде вода идва": Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол

Остава в сила частичното бедствено положение в Община Созопол, след като през вчерашния ден обилните валежи доведоха до скъсване на диги и преливане на реките Факийска и Изворска.

Най-засегнато е село Зидарово, където улици и над 10 къщи останаха под вода.

Системата BG-Alert отново беше активирана тази сутрин с цел предупреждение и информираност на населението.

В района на Зидарово за кратко време паднаха 85 л/кв.м. Наложи се евакуация на възрастни хора, а автомобили, пенсионерският клуб, сградата на общината и два магазина бяха наводнени. Асен се изправя очи в очи с бедствието.

Асен: Всичко е залято с вода. И аз стоя там и бутам да не влезе в долния етаж. Щетите са това, че целият етаж ми е наводнен до тавана. В най-големия дъжд слязох, пробих там да изтича. Тук все едно, че бях в остров. И това нещо е години наред. Зейнеб: Как няма да се уплашим? Отвсякъде вода идва. Всичката вода като започне да вали и оттук минава. Тоалетната, всичко се напълни.

Няма пострадали и бедстващи, но местните жители са готови за евакуация при влошаване на обстановката.

Елиф Шидерова, жител на село Зидарово: Като преля мостът - много страшна гледка. Помете и колата. За първи път виждам такова нещо. Имаше столове, маси, абсолютно всичко помете, обаче бързо реагираха. Христо Бардуков, кмет на село Зидарово: От другата страна, където се срещат деретата всъщност и непочистеното корито на река Факийска, което е ангажимент на "Басейнова дирекция" - това е туморът, който нанася щети. Ако не бяхме реагирали с колегите да изнесем възрастни хора, можеше да се случи най-лошото.

В продължение на над 300 метра водата е влачила този контейнер за смет по дерето, като на практика сега коритото му е запушено.

На повечето места в насеченото място тази сутрин водата се е оттекла.

Никола Вангелов, жител на село Зидарово: Това е лошото - енергото, вижте там как на моста има една тръба на метър под моста. Вижте как става бенд. Зад тази високата сграда има друго такова мостче - там също минават тези тръби. Защо така ги пускат енергото не знам.

Местните власти в областта наблюдават нивата на реките и язовирите, докато аварийните екипи остават в готовност.