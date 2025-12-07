Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?

Задействана е системата BG-Alert в Община Бургас заради интензивни валежи.

Те доведоха до скъсване на диги и преливане на реките Факийска и Изворска.

Стигна се до евакуация на жители от селата Извор и Зидарово, където обстановката е най-усложнена.

Обявено е частично бедствено положение в село Зидарово.

Село Зидарово е едно от населените места, което пострада най-тежко през вчерашния ден заради обилните дъждове. Тук е в сила частично бедствено положение заради прелялата река и наводнената инфраструктура.

В следобедните часове през вчерашния ден беше задействаха системата BG-Alert в Община Бургас заради преливане на река Факийска. Пътят до селата Извор, Габър, Зидарово и Вършило беше залят и той остана затворен.

В района паднаха 85 л/кв.м дъжд, като се наложи евакуация на възрастни хора. На площада в село Зидарово през вчерашния ден имаше над половин метър вода.

Под вода бяха улици, като са засегнати и над 10 къщи.

Има наводнени дворове, автомобили, наводнен е пенсионерският клуб, сградата на общината, както и двата магазина.

Водата е влачила наноси, дървета, кал, дори цели контейнери. Тази сутрин водата на повечето места вече се е оттекла както в село Извор, така и в Зидарово и обстановката е спокойна.

