БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Те доведоха до скъсване на диги и преливане на реките Факийска и Изворска

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Задействана е системата BG-Alert в Община Бургас заради интензивни валежи.

Те доведоха до скъсване на диги и преливане на реките Факийска и Изворска.

Стигна се до евакуация на жители от селата Извор и Зидарово, където обстановката е най-усложнена.

Обявено е частично бедствено положение в село Зидарово.

Село Зидарово е едно от населените места, което пострада най-тежко през вчерашния ден заради обилните дъждове. Тук е в сила частично бедствено положение заради прелялата река и наводнената инфраструктура.

В следобедните часове през вчерашния ден беше задействаха системата BG-Alert в Община Бургас заради преливане на река Факийска. Пътят до селата Извор, Габър, Зидарово и Вършило беше залят и той остана затворен.

В района паднаха 85 л/кв.м дъжд, като се наложи евакуация на възрастни хора. На площада в село Зидарово през вчерашния ден имаше над половин метър вода.

Под вода бяха улици, като са засегнати и над 10 къщи.

Има наводнени дворове, автомобили, наводнен е пенсионерският клуб, сградата на общината, както и двата магазина.

Водата е влачила наноси, дървета, кал, дори цели контейнери. Тази сутрин водата на повечето места вече се е оттекла както в село Извор, така и в Зидарово и обстановката е спокойна.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

# Царево #BG-ALERT #къмпинг "Арапя" #наводнени пътища #Бургаско #наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
1
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Затвориха Прохода на Републиката
2
Затвориха Прохода на Републиката
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
3
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
4
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на...
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни кръстовища в Пловдив
5
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
6
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
2
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
3
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
4
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
5
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
6
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...

Още от: Регионални

Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено Гръцките фермери свалиха блокадата на "Промахон", движението е възстановено
Чете се за: 01:37 мин.
Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък Уран над нормата във водата на Харманли и селата Надежден и Остър камък
Чете се за: 02:37 мин.
Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района Кризата с боклука в София: В края на декември изтичат договорите на още 6 района
Чете се за: 03:02 мин.
Светлините на коледната елха във Варна бяха запалени и градът засия Светлините на коледната елха във Варна бяха запалени и градът засия
Чете се за: 00:17 мин.
Възстановено е движението по бул. "Стамболийски" в Пловдив, след като по-рано днес остана под вода Възстановено е движението по бул. "Стамболийски" в Пловдив, след като по-рано днес остана под вода
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Затвориха прохода Троян - Кърнаре Затвориха прохода Троян - Кърнаре
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Студено и мъгливо време ни очаква Студено и мъгливо време ни очаква
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа Премиерът Желязков: С българските евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Заради бурното море няма достъп до блокирания танкер...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"След новините": Към еврозоната - перспективи от Франкфурт
Чете се за: 14:22 мин.
Европа
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на...
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
Букурещ избира кмет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ