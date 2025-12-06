И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предупреждение от кмета на Община Царево

община царево задействаха системата alert заради очаквани валежи
Слушай новината

Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.

Днес интензивните валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения.

Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.

Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.

Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

През нощта отново са възможни силни валежи.

"Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони. Дежурните екипи са на разположение. Обхождат се язовири и проблемни точки", заявяват от общината.

