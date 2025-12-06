И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи

Предупреждение от кмета на Община Царево
Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.
Днес интензивните валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения.
Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.
Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.
Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.
Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.
През нощта отново са възможни силни валежи.
"Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони. Дежурните екипи са на разположение. Обхождат се язовири и проблемни точки", заявяват от общината.