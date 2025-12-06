И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи

Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.

Днес интензивните валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения.

Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.

Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.

Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

През нощта отново са възможни силни валежи.