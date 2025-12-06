Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села

Кметът на Бургас задейства системата BG-ALERT за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Скъсана е дигата на река Изворска, в нея се влива река Факийска.

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи.

Пътят за Извор засега е отворен, а пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за измерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.

85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента там.

На място са екипи на Община Бургас и "Гранична полиция".