Два месеца след наводнението в Царево: Пострадалите семейства посрещат Коледа с надежда и вяра

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Два месеца след наводнението в Царево пострадалите семейства посрещат Коледа с надежда за по-малко природни бедствия и вяра, че следващата година ще бъде по-добра. Градът все още не се възстановил напълно от водната стихия, която опустоши домове и инфраструктура.

За последните две години семейството на Донка и Бехтин два пъти се озовава в капана на придошлите води. Дори за 9-годишната им дъщеря, наводнението се превръща в нещо обичайно.

Дениз: "То като стана първия път много се изплаших, ама вече като стана втория, вече не се изплаших толкова."

Донка Дринкова: "Дано да няма повече такива лоши спомени. Гледаме с надежда към бъдещето. Природата си знае работата, но и хората като си свършат работата, надявам се, че няма да е така."

Коледните светлини на дома им обаче, не могат да замаскират спомена от разрушеното им имущество. И по празниците се налага да продължат да отстраняват щетите.

Бехтин Хасан: "Трябва да имам свободно време. Не може само събота и неделя. Както сега в момента имам 10-ина дни, искам да си оправя терасата."

Това няма да попречи на празничния дух на семейството, но всеки дъжд, носи със себе си безсънна нощ и страх, че бедствието може да потрети.

Бехтин Хасан: "Инсталирах си на телефона платена програма за 60 лв. да мога да гледам кога ще вали, кога няма да вали. Като се опариш от млякото, духаш и айрана."

Два месеца след потопа Царево все още не се възстановило от бедствието.

Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: "Чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане са отпуснати 6,8 млн. лева за възстановяване на щетите от тазгодишното бедствие. Извършени са козметични, временни, ремонти, така че да се ползва инфраструктурата до момента на реалните действия."

Все още се чакат средства за корекция на коритото на р. Черна, при евентуално следващо наводнение, водата да не стига до къщите на хората. До началото на летния сезон, от общината гарантират, че щетите ще бъдат отстранени.

