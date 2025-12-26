Тържествени литургии за българските православни християни в Рим

Изключителна привилегия за българските православни християни в Рим. За пета поредна година се отслужват големи тържествени литургии в древните базилики във вечния град, където са служили светите братя Кирил и Методий и техните ученици.
Днес литургията беше за празника Събор Богородичен в базиликата "Санта Мария Маджоре", където са осветени славянските книги и са ръкоположени Светите братя и техните ученици.
Последва поклонение пред Светите ясли на Христос в криптата на базиликата и поклонение на благодарствената плоча от българския народ.
ставрофорен иконом проф. Иван Иванов - архиерейски наместник за Италия и Малта и председател на БПЦО "Свети Седмочисленици в Рим: "Ние имаме изключителната чест и привилегия да служим единствено ние българите - православни като християни да служим в базиликата "Санта Мария Маджоре" точно на този велик празник, посветен на Божията майка Богородица. Ние извършваме тези богослужения в особени дни в най-древните катедрали в Рим. За честванията на светите братя Кирил и Методий около 24 май в базиликата "Сан Клементе". И също така служим и в криптата на папите в древната базилика "Сан Пиетро" във Ватикана."