Тържествени литургии за българските православни християни в Рим

Изключителна привилегия за българските православни християни в Рим. За пета поредна година се отслужват големи тържествени литургии в древните базилики във вечния град, където са служили светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

Днес литургията беше за празника Събор Богородичен в базиликата "Санта Мария Маджоре", където са осветени славянските книги и са ръкоположени Светите братя и техните ученици.

Последва поклонение пред Светите ясли на Христос в криптата на базиликата и поклонение на благодарствената плоча от българския народ.