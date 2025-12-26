"Чистата Коледа" събра доброволци в коледни костюми, за да почистят плажове по Южното Черноморие

За осма поредна година инициативата „Чистата Коледа“ събра доброволци, облечени в коледни костюми, които почистват плажове по Южното Черноморие.

Днес акцията започна от морската ивица на Аркутино. Кампанията съчетава празничния дух с каузата за по-чисто море, а мотото тази година е: „Депозитната система не търпи отлагане“ – призив за намаляване на отпадъците в природата и за повишаване на рециклирането.

Това е част от покрив, както виждам, но намерих доста други боклуци като шишенца, там видях също доста счупени шишета. Ние сме природата, ние сме част от нея и трябва да се грижим за морето и всичко около нас.

За тези 8 години сме събрали над 4,5 тона отпадъци, което е едно завидно количество и над 500 човека са се включили.

Илияна Стоилова, организатор: В България 22% се рециклират от точно тези видове опаковки за напитки. Има европейски директиви, които гласят, че до 2029 трябва да рециклираме почти 90%, затова сега е много важно сега да обърнем внимание на депозитната система и да не намираме толкова много и по плажа.